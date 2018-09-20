Власти Киркука конфискуют курдские дома

Киркук, Ирак, , 09:00 — REGNUM Власти иракской провинции Киркук продолжают арабизацию региона, вытесняя из него курдов, конфискуют их дома, сообщает 20 сентября Kurdistan.ru.

По словам главы комитета по правам человека в Киркуке Джвана Хасана, власти города предупредили несколько курдских семей о том, что их жилища подлежат конфискации.

«Им предоставлено время на то, чтобы они собрали вещи и покинули свои дома. Предлогом для выселения послужила территория технологического института Киркука, на которой курдские семьи проживают с 2003 года», — подчеркнул Хасан.

Напомним, в октябре 2017 года шиитские ополченцы, подконтрольные Багдаду, вытеснили курдские пешмерга с территории Киркука, являющегося спорной провинцией. После чего началась активная арабизация региона.

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