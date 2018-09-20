Спикер пообещал убрать из ульяновского парламента «митинговщину»

Ульяновск, , 08:57 — REGNUM В Ульяновской области прошло первое заседание Законодательного собрания региона шестого созыва. Было руководство парламента и сенатор. С вновь избранными спикером, его заместителями и сенатором встретился губернатор Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председателем парламента стал единоросс Валерий Малышев, которого поддержали 22 депутата. Остальные 14 парламентариев проголосовали за коммуниста Айрата Гибатдинова.

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«Главным мотивом при принятии решения о выдвижении на пост председателя Законодательного собрания для меня стала ответственность. Нам предстоит создать конструктивную атмосферу, убрать из зала парламента митинговщину и приступить к повседневной работе, которую ждут от нас избиратели», — цитирует Малышева пресс-служба парламента.

Первым вице-спикером стал Василий Гвоздев, которого поддержали 28 депутатов, восемь были «против». Заместителями председателя парламента избраны Дмитрий Грачев (ЛДПР) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Представлять Ульяновскую область в Совете Федерации будет Сергей Рябухин.

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Кроме того, депутаты определились с количеством профильных комитетов. В этом созыве, в отличие от предыдущего, их будет пять, а не шесть. Также утверждена руководитель аппарата парламента: должность заняла Елена Долгова, работавшая на этом посту в предыдущем созыве.

После первой сессии с руководством парламента и вновь избранным сенатором встретился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Были подняты вопросы, которые предстоит решать ульяновским законодателям.

«Итоги прошедшего 9 сентября голосования официально подведены. Каждая политическая партия по-своему оценивает результаты, но очень важно всем нам правильно понять, какой запрос сформулировали граждане своим голосованием. Много пишут и говорят, что это общественный запрос на благоприятные перемены к лучшему. Люди ждут именно этого. Не революций, не скандалов, а реального повышения качества жизни, и в целом в Ульяновской области, и в каждом из конкретных населённых пунктов», — отметил Сергей Морозов, подчеркнув необходимость «политической консолидации при выработке возможных форматов взаимодействия».

Глава региона заметил, что «по большому счёту, при всех политических разногласиях, партия у нас с вами одна — наши жители».