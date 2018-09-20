Экс-президент Франции Олланд отказался от участия в европейских выборах

Париж, , 09:01 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд отказаться баллотироваться в кандидаты на пост главы Европейской комиссии от Социалистической партии, сообщает агентство Prensa Latina 20 сентября.

Олланду был отправлен письменный запрос с предложением возглавить списки, однако его ответ был отрицательным. В настоящее время бывший президент держится на некоторой дистанции от политических событий, хотя несколько дней назад заявил, что никогда не покидал политику.

Социалистическая партия Франции, в настоящее время возглавляемая Оливье Фором, переживает серьезный внутренний кризис после неудачных президентских выборов 2017 года, на которых ее кандидат Бенуа Амон набрал менее 10% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Австрии Кристиан Керн объявил 18 сентября, что оставляет руководство Социал-демократической партией Австрии и будет баллотироваться в кандидаты на пост председателя Европейской комиссии.

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