США не считают Гюлена террористом

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Государственный департамент США не стал включать организацию ФЕТО в список террористических организаций, сообщает 20 сентября Anadolu.

В ежегодном докладе, публикуемым американским дипломатическим ведомством, отмечается, что лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен является исламским священнослужителем.

Данный факт вызвал недовольство Турции, в которой Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, а его организация объявлена террористической. Сам же проповедник проживает на территории США.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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