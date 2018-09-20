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США не считают Гюлена террористом

Политика

Турция оскорблена

Вашингтон, 20 сентября 2018, 08:50 — REGNUM  Государственный департамент США не стал включать организацию ФЕТО в список террористических организаций, сообщает 20 сентября Anadolu.

В ежегодном докладе, публикуемым американским дипломатическим ведомством, отмечается, что лидер ФЕТО Фетхуллах Гюлен является исламским священнослужителем.

Данный факт вызвал недовольство Турции, в которой Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, а его организация объявлена террористической. Сам же проповедник проживает на территории США.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции выданы ордеры на арест 73 членов ФЕТО

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Попытка военного переворота в Турции
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