Саммит в Зальцбурге: последний день переговоров по Brexit

Зальцбург, Австрия, , 08:59 — REGNUM Европейские лидеры проведут переговоры по Brexit в завершающий день саммита в Зальцбурге в четверг, 20 сентября, сообщает агентство France Presse.

Лидеры 27 стран должны обсудить свою стратегию последних недель переговоров за обедом в Зальцбурге без премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Если мы хотим достичь успеха, то, как только Великобритания продвигает свою позицию, ЕС также должен развивать свою позицию», — заявила консервативный лидер Великобритании, решительно подтверждая, что второго референдума в Великобритании по выходу из ЕС не будет.

Издание отмечает, что Лондон и Брюссель нашли компромисс по большинству судебных процессов. Но они «продолжают спотыкаться» в некоторых моментах, главным образом касательно судьбы ирландской границы.

Тереза Мэй продолжает защищать свой план: поддержание тесных коммерческих отношений с ЕС после Brexit, включая свободную торговлю товарами, которые, по ее словам, разрешат спор вокруг ирландской границы.

Если переговоры потерпят неудачу, «для Европы это будет сложно, но для Соединенного Королевства — это просто ужасно», — предупредил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Напомним, глава Евросовета Дональд Туск предложил провести внеочередной саммит по выходу Великобритании из ЕС в ноябре 2018 года, в то время как стороны планировали прийти к согласию после 18 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии призывает к компромиссу с Лондоном по Brexit