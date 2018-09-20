Ульяновский парламент избрал сенатора

Ульяновск, , 08:38 — REGNUM Законодательное собрание Ульяновской области в Совете Федерации будет представлять Сергей Рябухин. Соответствующее решение приняли депутаты парламента, поддержав единогласно его кандидатуру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заксобрание шестого созыва на первой сессии определилось с сенатором. Все 36 депутатов проголосовали за наделение полномочиями члена Совета Федерации Сергея Рябухина, который представляет регион в верхней палате российского парламента с 2013 года, возглавляет комитет по бюджету и финансовым рынкам.

В своём выступлении Сергей Рябухин отметил, что за последние пять лет «сложилась продуктивная работа» с парламентом и правительством региона. По его словам, удалось решить «много масштабных конкретных вопросов» — в частность, отремонтировать взлётно-посадочную полосу и железнодорожный вокзал, заняться модернизацией авиационно-промышленного комплекса. Разработан закон, ограничивающий деятельность коллекторов.

«Сейчас в пакете предложений Ульяновской области находится очень много вопросов, все они на контроле. В частности, рассматривается вопрос автомобильной дороги «Самара — Димитровград — Ульяновск, ввод в действие радиологического центра и его перевод на федеральный уровень. Это позволит высвободить около 200 млн рублей. На контроле стоит также вопрос открытия новой малярной линии для самолета МС-21 с учётом того, что через два года начнётся его серийное производство», — цитирует Сергея Рябухин пресс-служба ульяновского парламента.

Справка ИА REGNUM. Сергей Николаевич Рябухин родился 13 ноября 1954 года в городе Вольске-16 Саратовской области. Окончил Ульяновский политехнический институт (квалификация «Инженер-электрик»), Финансовую академию при правительстве России (специальность «Бухгалтерский учёт и аудит»).

Работал на предприятиях в Саратове и Ульяновске, пройдят путь от электромонтера до главного энергетика завода крупнопанельного домостроения г. Ульяновска. В 1988 году стал секретарем парткома домостроительного комбината, затем был заведующим отделом Ульяновского обкома КПСС, депутатом ульяновского горсовета. В 1992—1996 годы работал заместителем главы администрации Ульяновской области.

В 1996—2001 годы — председатель Законодательного собрания Ульяновской области, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета СовФеда по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. В 2001 году назначен на должность аудитора Счётной палаты России.

8 сентября 2013 года избран в парламент Ульяновской области пятого созыва по областному избирательному округу от партии «Единая Россия», с 20 сентября 2013 года — член Совета Федерации, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Награждён медалями «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», орденом Дружбы, орденом Сергия Радонежского, орденом святого благоверного князя Даниила Московского (III степени). Имеет звание «Почетный гражданин» городов Ульяновск (Ульяновской области) и Муром (Владимирской области). Доктор экономических наук.