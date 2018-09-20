Нынешнему состоянию ВВС США рисуют «мрачную картину»

Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Положение, в котором в настоящее время находятся военно-воздушные силы США, скорее, можно охарактеризовать как «трудное» или даже «бедственное». Такие выводы делают исследователи центра RAND и счётной палаты страны, пишет The National Interest.

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По словам исследователей, в военной авиации США сложилась «мрачная картина». Отрасль перегружена, а подготовленных кадров не хватает. Что касается успешности выполнения поставленных задач в возможных конфликтах будущего, то, как оказалось, их требованиям военно-воздушные силы США не соответствуют. Так, аналитики изучили потенциал американских ВВС в нескольких возможных конфликтах: «холодной войне» с Россией или Китаем, операциях по принуждению к миру с введением бесполетных зон и в кампаниях по борьбе с повстанцами.

Согласно выводам, полного успеха военных лётчикам США не удастся достичь ни в одном из сценариев. Так, в случае длительного регионального конфликта процент удачных воздушных атак и авиаударов составит всего 62% и 65% соответственно. А в операциях по принуждению к миру авиация сможет обеспечить потребности в области разведки и рекогносцировки лишь на 29%.

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ВМС США передумали избавляться от крейсеров типа Ticonderoga

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года военный аналитик Дэн Гур отмечал, что полностью укомплектованы, обучены и готовы к ведению боевых действий только три бригадные тактические группы ВС США из 50. Из-за нехватки запасных частей и финансирования, необходимого для технического обслуживания, в настоящее время к выполнению миссий готовы около половины подразделений ВМС и морской пехоты. Кроме того, в ВВС США насчитывается около 1 тыс. пилотов, но нужно учитывать тот факт, что за последнее десятилетие ВВС претерпели значительное сокращение.

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