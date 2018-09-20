Себастьян Курц: южные страны ЕС хотят скрыть реальное число нелегалов

Зальцбург, Австрия, , 08:25 — REGNUM Председатель Совета Европейского Союза (ЕС) в этом полугодии, канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил южные страны ЕС в том, что они потеряли контроль над нелегальной миграцией, пишет испанская газета ABC.

Во время неформального саммита глав государств и правительств ЕС Курц обвинил «некоторых членов» ЕС в том, что они «слишком скептично» относятся к идее Брюсселя о расширении численности и полномочий пограничной службы Frontex, но сами не в состоянии обеспечить безопасность своих (и европейских внешних) границ. По его мнению, южные страны Европы не готовы передать свои полномочия Frontex, поскольку «хотят скрыть повышенное число прибытий [нелегальных мигрантов]».

Испания всегда выступала против вмешательства ЕС в контроль ее внешних границ, поскольку считает, что Гражданская гвардия прекрасно справляется со своими задачами в Сеуте и Мелилье, и на самом деле ситуация там не может сравниться с тем, что происходило в других местах ЕС, пишет ABC. По словам представителя Гражданской гвардии перед Еврокомиссией, «нелегко представить, как финн будет пытаться примириться с марокканцем на границе в Тарахале». Служба Frontex была создана для помощи Греции, которая действительно имеет проблемы с охраной своих границ из-за лабиринта островов и соседства с Турцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе было объявлено о планах увеличить численность служащих Frontex с 1,5 тыс. до 10 тыс. Также служба должна взять на себя полномочия по охране внешних границ ЕС, тем самым частично лишив суверенитета расположенные на границах страны. Эти изменения должны вступить в силу с 2020 года.

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