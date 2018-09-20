Четверг, 20 Сентября 2018 года
09:36:02 МСК

США больше не считают сирийских курдов террористами

Политика

Турция недовольна

Вашингтон, 20 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  Государственный департамент США исключил Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, из списка террористических организаций, сообщает 20 сентября Anadolu.

В прежнем докладе было отмечено, что Соединенные Штаты солидарны с Турцией в том, что курдские повстанцы являются ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая по-прежнему считается Вашингтоном террористической организацией.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: В иракском Киркуке убит и ограблен курд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить