США больше не считают сирийских курдов террористами

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Государственный департамент США исключил Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, из списка террористических организаций, сообщает 20 сентября Anadolu.

В прежнем докладе было отмечено, что Соединенные Штаты солидарны с Турцией в том, что курдские повстанцы являются ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая по-прежнему считается Вашингтоном террористической организацией.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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