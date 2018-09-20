США больше не считают сирийских курдов террористами

Вашингтон, 20 сентября 2018, 08:19 — REGNUM Государственный департамент США исключил Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, из списка террористических организаций, сообщает 20 сентября Anadolu.
В прежнем докладе было отмечено, что Соединенные Штаты солидарны с Турцией в том, что курдские повстанцы являются ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая по-прежнему считается Вашингтоном террористической организацией.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.
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