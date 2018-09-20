«$7 трлн и миллионы жизней»: Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Решение бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего ввести войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой за всю историю США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Hill.TV.

«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны — это ввод войск на Ближний Восток, инициированный президентом Бушем», — заявил Трамп.

Он уточнил, что данное решение стоило США «$7 трлн и миллионов жизней». Вместе с тем, добавил Трамп, его предшественник Барак Обама тоже ошибся, когда вывел войска с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп напомнил своему предшественнику Бараку Обаме о «волшебной палочке», которую экс-президент предлагал использовать для решения проблем американской экономики.

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