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«$7 трлн и миллионы жизней»: Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю

Политика

Ввод американских войск на Ближний Восток стоил США «$7 трлн и миллионов жизней»

«$7 трлн и миллионы жизней»: Трамп назвал худшую ошибку США за всю историю
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 20 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  Решение бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего ввести войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой за всю историю США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Hill.TV.

«Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны — это ввод войск на Ближний Восток, инициированный президентом Бушем», — заявил Трамп.

Он уточнил, что данное решение стоило США «$7 трлн и миллионов жизней». Вместе с тем, добавил Трамп, его предшественник Барак Обама тоже ошибся, когда вывел войска с Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп напомнил своему предшественнику Бараку Обаме о «волшебной палочке», которую экс-президент предлагал использовать для решения проблем американской экономики.

Читайте подробнее: Трамп напомнил Обаме о «волшебной палочке»

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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