Корабли ТОФ вернулись в пункты дислокации после маневров «Восток»

Владивосток, , 08:17 — REGNUM В пункты постоянной дислокации после учений «Восток-2018» вернулись корабли и суда обеспечения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом 20 сентяьря сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В маневрах участвовали около 30 кораблей, катеров, субмарин и судов основного корабельного соединения ТОФ. Находясь в Охотском море, они отработали стрельбу ракетами и артиллерийскими снарядами по мишеням в воздухе и на воде.

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Моряки также отработали противолодочные и противоминные задачи. Всего было выполнено более 50 боевых упражнений, при этом моряки действовали сообща с морской пехотой и авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные военные учения «Восток-2018» проходили в период с 11 по 17 сентября. Руководил маневрами министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. К учениям привлекли около 300 тыс. военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников, 80 кораблей флота.

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