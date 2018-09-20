Глава МИД Эстонии прибудет в Париж для встречи с французским коллегой

Париж, , 08:17 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим эстонским коллегой Свеном Миксером в четверг, 20 сентября, в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В ходе двусторонней встречи основное внимание будет уделено будущему Европы и трансатлантическим отношениям в контексте сближения мнений между двумя странами, о чем свидетельствует участие Эстонии в Европейской инициативе по интервенции.

Европейская инициатива по интервенции — это совместный военный проект между 9 европейскими странами за пределами существующих структур НАТО и общейполитики безопасности и обороны Евросоюза.

Франция признательна Эстонии за тот вклад, который она вносит в рамках операций в Мали, где с августа 2017 года находится около 50 человек.

Министры также подведут итоги двусторонних отношений, обсудят возможности развития экономических отношений, особенно в области транспортной инфраструктуры и цифровых технологий.

Напомним, 26 апреля 2018 года министр по европейским делам МИДа Франции Натали Луазо встретилась с заместителем министра по европейским делам Эстонской Республики Матти Маасикасом.