МИД Украины: закон о прекращении дружбы с Россией – чистая формальность

Киев, , 08:02 — REGNUM Голосование в Верховной раде за разрыв отношений с Россией является формальностью, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 20 сентября УНИАН.

По его словам, никто из депутатов украинского парламента не выступит против разрыва договора о дружбе с Россией, а сам закон, за который будут голосовать парламентарии, занимает от силы две трети страницы. Тем не менее, считает Климкин, для Киева важно «соблюсти все юридические процедуры».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о прекращении договора о дружбе с Россией.