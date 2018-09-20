Экс-премьер-министру Малайзии инкриминируют присвоение $681 млн

Куала-Лумпур, , 08:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, по версии следствия, незаконно присвоил около $681 млн. Об этом говорится в заявлении замруководителя национальной полиции Рашида Ибрахима, опубликованном 20 сентября.

Полиция предъявит Разаку обвинения по 21 эпизоду, связанному с присвоением средств. Ему инкриминируют незаконное получение и растрату, а также перевод денег на другие счета.

Экс-главу правительства обвинят в нарушении закона об отмывании денег и финансировании терроризма, пояснил Ибрахим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Разака задержала малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией. Мера пресечения политику будет избрана на суде 20 сентября.

Ранее Разаку предъявили обвинение по семи эпизодам, речь шла о присвоении $10,2 млн — средств государственного инвестиционного фонда SRC International. Суд по этому делу должен начаться в феврале 2019 года.

Читайте также: Наджиб Разак доказал наличие пожертвований от Саудовской Аравии

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший премьер-министр Малайзии снова задержан