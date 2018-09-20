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Молодёжный парламент Оренбуржья инициировал новый налог

Политика

Молодёжь предлагает сделать объектом налогообложения «маркетинг в сетях»

Оренбург, 20 сентября 2018, 07:57 — REGNUM  В Оренбургской области члены молодёжного парламента считают, что настало время применять налог в отношении блогеров, которые занимаются рекламой в сетях. С предложением расширить перечень видов предпринимательской деятельности, где применяется патентная система налогообложения, молодые активисты вышли к депутатам Заксобрания региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте.

Член молодежного парламента Алексей Кулинич подчеркнул, что «маркетинг в сетях» сегодня активно развивается. Для многих блогеров реклама в сетях стала основным видом заработка. Таких самозанятых граждан пора выводить из тени.

В Заксобрании заявили, что инициатива заинтересовала депутатский корпус и профильный комитет займется ее рассмотрением и обсуждением. Более того, предложение оренбургского молодежного парламента планируют вынести на федеральный уровень.

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