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Стал известен первый кандидат на должность президента в Иракском Курдистане

Политика

Выдвижение стало возможно после того, как Салих получил большинство голосов среди Патриотического союза Курдистана

Эрбиль, Ирак, 20 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Патриотический союз Курдистана выдвинул кандидата на пост президента курдской автономии, им стал один из лидеров партии Бархам Салих, сообщает 20 сентября Kurdistan.ru.

Выдвижение стало возможно после того, как Салих получил большинство голосов среди своих однопартийцев. Он получил 26 голосов.

Напомним, выборы в Иракском Курдистане состоятся 30 сентября 2018 года. Основными партиями, которые примут в них участие, являются Патриотический союз Курдистана и Демократическая партия Курдистана, фаворитом является последняя.

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