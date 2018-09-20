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Украина приняла европейскую систему мониторинга вод

Политика

Мониторинг будет осуществляться по бассейновому принципу

Киев, 20 сентября 2018, 07:43 — REGNUM  Правительство Украины одобрило новый порядок государственного мониторинга вод, разработанный министерством природы Украины, сообщает 20 сентября «Укринформ».

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака, Киев вводит европейскую систему мониторинга водных ресурсов. Семерак отметил, что данные о состоянии вод будут классифицированы европейским методом, и их сможет посмотреть любой гражданин Украины.

Напомним, проведение реформы контроля за состоянием вод — обязанность Украины по соглашению об ассоциации с ЕС. Реформировать мониторинг состояния вод Украина будет в рамках Водной рамочной директивы ЕС. Так, управление водными ресурсами будет осуществляться по бассейновому принципу.

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Охрана природы
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