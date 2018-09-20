Генерал армии Украины предупредил об опасности разрыва дружбы с Россией

Киев, , 07:38 — REGNUM Решение властей Украины не продлевать Договор о дружбе с Россией может повлечь за собой «проблемы» с Крымом и Донбассом. Об этом сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью изданию «Апостроф».

"Будет очередной этап напряжения, — сказал Маломуж. — Россия будет использовать этот фактор для контрпропаганды против Украины».

По его словам, Крым в соответствии с Договором о дружбе входил в состав Украины, и это признавалось РФ. Он считает, что после расторжения Киевом договора Кремль будет указывать на то, что вернул себе Крым, не нарушая соглашение.

По его мнению, необдуманный шаг Киева также может спровоцировать обострение в Донбассе и усиление антиукраинской пропаганды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей Крыма стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.