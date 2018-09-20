Египет готов сотрудничать с ЕС по миграционному вопросу

Зальцбург, Австрия, , 07:34 — REGNUM Египет готов обсудить «углубленное сотрудничество» с Европейским союзом (ЕС) по вопросам миграции и экономики, передает телеканал N-TV со ссылкой на европейских дипломатов.

ЕС хотел бы приступить к этим переговорам немедленно, было заявлено на неформальном саммите глав государств и правительств ЕС в Зальцбурге. Брюссель ищет партнеров по сотрудничеству для создания в Северной Африке центров по приему мигрантов, куда будут приниматься люди, спасенные в Средиземном море. В настоящий момент их доставляют в европейские порты, где они подают заявления о предоставлении убежища на территории ЕС.

Идея создания подобных центров в Африке появилась в июне этого года, когда Италия, а затем Мальта отказались принимать в своих портах беженцев, доставленных на судах неправительственных организаций. Ливия отвергла подобное предложение от ЕС.

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