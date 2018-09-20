Глава МИД Франции наградил имама Ага-Хана орденом Почетного легиона

Париж, , 07:36 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретился с духовным лидером принцем Каримом Ага-Ханом IV 19 сентября 2018 года в Париже, сообщает МИД Франции.

Совещание стало возможностью подвести итоги соглашения о партнерстве, подписанного десять лет назад между министерством иностранных дел, французским агентством развития (AFD) и благотворительной организацией развития Ага-Хана.

Фонд Ага Хана является партнером, с которым амбициозные проекты осуществляются в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, особенно в таких областях, как образование и здравоохранение.

Карим Ага-Хан также вносит ценный вклад в развитие французской культуры и влияние нашей страны за рубежом.

В знак признания его приверженности Франции Жан-Ив Ле Дриан наградил Карима Ага-Хана орденом Почетного легиона.

Напомним, Карим Ага-Хан IV — основатель международной благотворительной организации развития, глобального центра плюрализма, фонда Ага-Хана, университета и музея, а также обладатель множества почетных степеней и наград.