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Асад: Российский Ил-20 погубила заносчивость Израиля

Политика

Сирийский лидер назвал погибших военных героями, боровшимися против терроризма

Дамаск, 20 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  Гибель российского самолета Ил-20 в небе над Сирией произошла из-за «заносчивости и буйства Израиля». Об этом говорится в телеграмме сирийского президента Башара Асада Владимиру Путину, опубликованной агентством SANA.

Сирийский лидер выразил президенту РФ, родственникам погибших и всему российскому народу глубокие соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Асад назвал погибших героями, боровшимися против терроризма в Сирии.

К катастрофе Ил-20 привели «заносчивость и буйство Израиля, который всегда использовал самые грязные средства для достижения своих целей и агрессии в регионе», отметил Асад. Он выразил уверенность, что Россия и Сирия не прекратят совместную борьбу с терроризмом из-за трагического происшествия.

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Отметим, соболезнования российской стороне Асад выразил спустя два дня после трагедии. Ранее от лица Сирии выступил постпред страны в ООН Башар Джаафари, назвавший погибших российских военных мучениками.

Как сообщало ИА REGNUM, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит неподалеку от побережья Сирии в ночь на 18 сентября сирийской системой ПВО. По данным Минобороны РФ, под удар ракеты самолет подвели израильские летчики, атаковавшие объекты в сирийской провинции Латакия. На борту Ил-20 находились 15 человек, все они погибли.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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