Барзани: курды никогда не откажутся от своих стратегических целей

Эрбиль, Ирак, , 07:27 — REGNUM Президент правящей в Иракском Курдистане Демократической партии Курдистана Масуд Барзани заявил, что курды никогда не откажутся от поставленных ими стратегических целей, сообщает 20 сентября Kurdistan.ru.

Авторитетный курдский лидер подчеркнул роль пешмерга в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также весомый вклад в сохранение иракской государственности.

Барзани не стал уточнять, о каких именно стратегических целях идет речь, тем не менее известно, что власти курдской автономии не раз заявляли о своем стремлении к независимости.

Напомним, 30 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона от Ирака. В поддержку данной идеи высказались свыше 90% жителей автономии, тем не менее Эрбиль не смог реализовать данное начинание.