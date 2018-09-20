Канцлер Австрии призывает к компромиссу с Лондоном по Brexit

Зальцбург, Австрия, , 07:16 — REGNUM Хозяин неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза (ЕС) в Зальцбурге, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейских коллег пойти на компромисс с Лондоном, чтобы избежать негативных последствий выхода Великобритании из ЕС. Об этом пишет газета Kleine Zeitung.

«Мы должны сделать всё, чтобы избежать жесткого Brexit, — сказал он. — (…) Мы стремимся к компромиссу».

До начала саммита 19 сентября во время встречи Европейской Народной Партии Себастьян Курц отметил, что отсутствие соглашения с Лондоном и жесткий Brexit «будут трудны для ЕС и ужасны для Великобритании».

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Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из ЕС и решение миграционного кризиса — ключевые темы неформального саммита ЕС в австрийском Зальцбурге, который проходит 19−20 сентября. Напомним, Австрия в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

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