Украина опустилась до плевков в сторону России: Радио REGNUM

Москва, 20 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- На Украине главу общины преследуют за отказ плюнуть в портрет Путина;
- В Кабардино-Балкарии из-за Канжальской битвы разгорелся конфликт;
- Приднестровье ни на шаг от России;
- «Газпром» избавляется от импорта труб;
- Кредиторы решили обанкротить «ВИМ-Авиа».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/659.
Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье отмена итогов выборов – ожидаемая неожиданность: Радио REGNUM