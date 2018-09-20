Как купленный детям автобус 10 лет гнил на стоянке: Урал, 19 сентября

Екатеринбург, , 07:00 — REGNUM 19 сентября на Урале отметилось выявленным неэффективным использованием бюджетных средств. Свердловская прокуратура отчиталась о том, что в Качканаре 10 лет гнил на стоянке автобус, купленный на бюджетные деньги для местного центра помощи семье и детям. В Оренбурге пожарным удалось ликвидировать крупный степной пожар, а в челябинском Пласте после обвала в шахте погиб рабочий. Кратко о главном — в материале ИА REGNUM.

Выбор «Единой России»

19 сентября стало одним из судьбоносных дней для Екатеринбурга. Новые депутаты городской думы получили удостоверения об избрании. А свердловское отделение «Единой России» единогласно поддержало кандидатуру губернатора на пост главы города. Им стал вице-губернатор Александр Высокинский.

Теперь предложенную свердловскими единороссами кандидатуру рассмотрит генсовет «Единой России». А последнее слово за думой. Напомним, на суд депутатов вынесены 19 кандидатов на пост главы города. И пока мало кто может предсказать результаты голосования.

Подробно: «ЕР» поддержала кандидатуру Высокинского на пост главы Екатеринбурга

Гнил на стоянке

В свердловском Качканаре автобус, купленный для нужд местного центра помощи семье и детям, 10 лет гнил на стоянке. Руководство учреждения не могло его использовать по назначению. В качестве причины было названо то, что не хватило денег на необходимое оборудование. В частности, не нашлось средств на оснащение системой «Глонасс», на обеспечение безопасности сидений.

Автобус был куплен ещё в 2007 году за 700 тыс. рублей. Налицо факт неэффективного использования имущества. Прокуратура уже вмешалась и потребовала устранить нарушение бюджетного законодательства. А в Качканаре думают, что делать с этим транспортом: всё же использовать или уже утилизировать. .

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Угроза снята

В Оренбуржье наконец потушили крупный степной пожар. Огонь с 17 сентября угрожал населённым пунктам возле Медногорска и Кувандыка.

К селу Сарбаево пламя всё же прорвалось. Уничтожено 13 нежилых построек. Теперь в Оренбуржье подсчитывают ущерб от огненной стихии.

Читайте подробно: В Оренбуржье крупный степной пожар ликвидирован

Обвал в шахте

В южноуральском Пласте снова ЧП на шахте «Центральная». Погиб один шахтёр.

Трагедия произошла ближе к вечеру 19 сентября. На рабочего упал кусок горной породы. С ним рядом находились ещё люди, но они не пострадали. Тело рабочего подняли на поверхность.

СКР начал проверку по факту трагедии.

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Приговор Коляде

В Екатеринбурге суд вынес приговор известному драматургу. Николай Коляда получил полтора года ограничения свободы и должен уплатить компенсацию гражданину, который назван пострадавшим в ДТП.

Авария произошла летом 2017 года. На трассе за пределами Екатеринбурга автомобиль Коляды занесло. Режиссёр не справился с управлением. И в этот момент в него врезалась иномарка, пассажир которой получил тяжкий вред здоровью.

Пассажир уже практически оправился от того ДТП. Но компенсации потребовал. А против Коляды возбудили дело по факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью.

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