«Для оппозиционного настроя жителей Приморья есть объективные причины»

Владивосток, , 06:58 — REGNUM Население Дальнего Востока в целом и Приморья в частности уже устало жить в тех условиях, в которых находится, а потому в регионе так высок уровень протестных настроений. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин (ЛДПР), побывавший во Владивостоке в разгар событий, последовавших за вторым туром выборов губернатора края.

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«Жители Дальнего Востока уже устали от партии власти, от постоянных нарушений во всём — и в руководстве регионов, и в руководстве городов, — считает депутат. — Последние годы на Дальний Восток обращают много внимания, но это вызывает обратный результат: удорожание ввоза машин, рост налогов, и все остальные препоны вместо мер по улучшению жизни жителей дальневосточных регионов. Они делают наоборот хуже, и это доказывает статистика. Вроде на Восточные экономические форумы собираются, тратят на это миллиарды рублей, а народ из ДФО как уезжал, так и уезжает».

Главным негативным фактором, влияющим на протестные настроения в Приморье, Гаврил Парахин называет не соответствие среднестатистической зарплаты реальному уровню доходов людей.

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«Поэтому, я думаю, народ так оппозиционно настроен. Людям остаётся верить хоть в кого-то. Понятно, что коммунист Андрей Ищенко, может быть, неплохой парень, но я думаю, что это не тот человек, который должен был бы возглавить Приморский край. Однако жители Приморья, с которыми я общался, говорят, что лучше уж пусть будет он, чем «единоросс» Андрей Тарасенко. Я прилетел только вчера из Владивостока и видел настроения местных жителей», — рассказал также депутат Госсобрания Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевой избирательной комиссии во втором туре временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, Андрей Ищенко — 48,06%. В КПРФ считают, что на участках в нескольких городах Приморья, где итоги подводили всю ночь, Тарасенко приписали несколько тысяч голосов. Сторонники кандидата от ЕР в свою очередь заявляют о подкупе избирателей со стороны Ищенко. ЦИК РФ рекомендовал признать итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье недействительными и назначить новые выборы на декабрь 2018 года.