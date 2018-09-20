Депутатам горсовета Красноярска вручили мандаты

Красноярск, , 06:27 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Красноярска Анна Лисовская 19 сентября вручила мандаты вновь избранным депутатам красноярского городского совета шестого созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе муниципального парламента.

В новом горсовете Красноярска — 35 депутатов («Единая Россия» — 17 мандатов, ЛДПР — 11, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — два, «Зелёные» — один).

По словам депутата Натальи Фирюлиной, в новом горсовете «достаточно много опытных депутатов».

«Есть люди, которые профессионально работают помощниками депутатов Законодательного собрания. Поэтому, думаю, этап изучения регламента мы пройдем достаточно быстро. Сейчас город нуждается в определённых предложениях и системной работе. И я надеюсь, мы сможем оправдать ожидания жителей», — прокомментировала она.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению политического аналитика Александра Чернявского, выборы депутатов горсовета Красноярска, состоявшиеся 9 сентября 2018 года, оказались гораздо более интересными и резонансными, чем губернаторские.

По партийным спискам победу одержала ЛДПР, получив 28,12% голосов. «Единая Россия», получившая 25,71%, оказалась на втором месте.

«Это сенсационный результат», — сказал Чернявский.

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Напомним, в единый день голосования в Красноярском крае также состоялись выборы губернатора. Получив более 60% голосов избирателей, победил Александр Усс, который являлся врио главы региона с сентября 2017 года.

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