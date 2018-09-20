Глава ЦИК: «Решать свои проблемы за счет «кровавого режима» — некрасиво»

Москва, , 06:00 — REGNUM Свои вопросы к кандидату от КПРФ Андрею Ищенко на выборах губернатора Приморского края озвучила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Какое имеют право сотрудники аппарата государственного учреждения на государственные деньги разъезжать, заниматься партийными делами и агитацией? Кто занимался подкупом избирателей, кто давил на комиссию? … Когда власть клеймят, как «кровавый режим» — это правильно, они считают. А когда за счет этого «кровавого режима» начинают решать свои проблемы — это не очень красиво», — считает Памфилова

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Напомним, что второй тур губернаторских выборов в Приморье завершился скандалом. По словам Памфиловой были зафиксированы вбросы 14 тыс. голосов за кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко и давление на территориальные избирательные комиссии со стороны КПРФ, кандидат от которой Андрей Ищенко также принимал участие в выборах.

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