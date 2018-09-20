Отношения с Турцией — прикрытие геополитического фланга России

Москва, , 07:33 — REGNUM Россия ведет на Ближнем Востоке архисложную дипломатию, считает востоковед, советник директора РИСИ Елена Супонина. Он выступила 19 сентября в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Когда читаешь западных политологов, они обращают внимание, что Россия общается со всеми. Это архисложно на Ближнем Востоке. Потому что когда ты говоришь с израильтянами начинают обижаться палестинцы или иранцы, наоборот — обратная реакция. Россия благодаря профессионализму своих дипломатов и военных может разговаривать со всеми. Это уникально. Мы договариваемся и шаг за шагом устанавливаем зоны, где реально снижается напряженность в Сирии», — заявила востоковед.

Супонина отметила, что американцы так себя не ведут, их линия более простая.

«Для России очень важно не иметь Турцию в качестве противника. Это важно, конечно, из-за Турецкого потока. Но и вообще, если есть нормальные отношения одновременно с Китаем и Турция, то Россия во многом обезопасила свои фланги», — полагает американский политолог, соведущий программы Дмитрий Саймс.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция достигли договоренностей по Идлибу. Встреча лидеров двух стран прошла в Сочи 17 сентября. Стороны решили создать до 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения оппозиции и правительственных войск.