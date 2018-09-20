Кедми о Западе: «Их умственное развитие не больше, чем у хоккейной шайбы»

Москва, , 04:24 — REGNUM России приходится иметь дело с очень сильно деградировавшим культурно-мировоззренческим уровнем западных элит, что наглядно продемонстрировал эпизод с тиражированием британскими СМИ слов модели Анны Шапиро, обвинившей российского президента в покушении на убийство, заявил 19 сентября экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Меня эта несчастная обиженная богом вообще не интересует. Больше можно обратить внимание, как на нее реагирует интеллигентная Великобритания, британская пресса. Это говорит не о ней, а о их уровне. То есть их умственное развитие, вероятно, недалеко уходит от ее умственного развития», — заявил Кедми.

Поразила Кедми и реакция Канады, которая, по его словам, несмотря на то, казалась серьезным государством, повела себя совершенно недостойном, показав, что у ее властей умственное и интеллектуальное развитие «не больше, чем хоккейной шайбе». Эксперт также отметил, что в Италии тоже уровень политики очень сильно упал, учитывая, что одно время «валютная проститутка и порно-актриса» там занимала должность в Парламенте страны.

«Деградация этого общества… они гниют сами, и это не просто так, это не смешно. Если британцы на самом высоком уровне приняли этих героев интервью с Симонян за агентов ГРУ, может быть этот уровень, который, как они считают, должен быть у их агентов?», — сообщил Кедми, отметив, что надо принять во внимание этот уровень ведения дел Запада.

Он также отметил, что именно этот уровень мировоззрения, представлений о человеческих ценностях и культуры западных элит определяет их политику, по отношению к России в частности.

Напомним, что 30-летняя модель из России Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг после выписки из больницы, где проходили лечение от отравления, обвинили президента России Владимира Путина и его «приспешников» в том, что они пытались их убить.

Инцидент с супружеской парой произошел в одном из ресторанов в печально-известном британском городе Солсбери 16 сентября, где ранее были отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. В этом инциденте также была обвинена Россия. Британские СМИ активно растиражировали слова Шапиро.

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