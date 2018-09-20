Выборы губернатора Приморья: «Третий раунд» — это не демократия»

Владивосток, , 04:26 — REGNUM Если выходом из Приморского политического тупика станет проведение третьего раунда, то в поддержку врио главы региона Андрея Тарасенко будет организована грандиозная пиар-компания, в день голосования на выборы мобилизуют подневольных бюджетников, а подсчёт голосов пройдёт намного толковее. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Виталий Обедин, комментируя сложившуюся в Приморье ситуацию, где итоги второго тура выборов главы региона оказались на грани отмены.

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Эксперт подчеркнул, что решение о «третьем туре» или о повторных выборах ещё не принято.

«Соответствующее предложение как бы делегировано на уровень Приморского краевого избиркома. Оно исходит от главы ЦИК РФ Эллы Панфиловой и его как бы поддержал Кремль (по крайней мере, об этом заявил Дмитрий Песков). Но что это — реальное предложение признать выборы несостоявшимися, или просто назначение стрелочника, который возьмёт на себя всю ответственность за случившееся, мы пока не знаем. Пока же со стороны все выглядит так: Москва демонстративно умыла руки, предоставив все решать Татьяне Гладких и её подчиненным, которые весь сложившийся бардак и допустили… если не организовали. В самостоятельности госпожи Гладких лично я сильно сомневаюсь, так что весь вопрос — что ей порекомендуют по телефону», — считает Виталий Обедин.

Политолог видит три выхода из приморского политического тупика: признать победу «единоросса» Андрея Тарасенко, передать право руководить регионом коммунисту Андрею Ищенко или провести «третий тур».

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«Настоять на своём, признать победу единоросса Андрея Тарасенко (читай победу поддержавшего этого кандидата Путина) — тем самым загнать социальный конфликт под крышку, где он будет бурлить, пока не рванет. А рвануть может, уж в Москве-то помнят, как Владивосток взбунтовался из-за введения пошлин на иномарки. Тогда даже пришлось спешно перебрасывать подмосковный «Зубр», потому что даже собственный ОМОН метелить сограждан не пожелал», — напомнил Виталий Обедин.

Признание победы коммуниста Андрея Ищенко он считает маловероятным: «На этот вариант после разразившегося скандала власть пойти не может, поскольку не терпит проявлений собственной слабости. А уступить народному мнению по сегодняшней шкале ценностей — значит именно проявить слабость».

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В случае с проведением третьего тура выборов, как предполагает Виталий Обедин, кандидаты останутся те же, но власть лучше подготовится к голосованию.

«То есть Тарасенко как бы не проиграл, Ищенко как бы не выиграл, «а давайте мы проведем еще раунд!». В этом случае будут брошены все силы, чтобы мобилизовать подневольных бюджетников, состоится грандиозная пиар-компания с подключением федеральных сил и ресурсов, про поддержку Путиным Тарасенко и невиданные перспективы Приморья растолкуют более внятно и доступно… и, конечно, будет куда толковее организован подсчёт голосов. В итоге коммунист проиграет, а власть получит своё, но уже как бы без конфликта с народом», — предполагает эксперт.

При этом политолог акцентирует внимание на том, что «третий раунд» — это не демократия, а всего лишь возможность «партии власти» перегруппировать силы».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевой избирательной комиссии во втором туре временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, Андрей Ищенко — 48,06%. В КПРФ считают, что на участках в нескольких городах Приморья, где итоги подводили всю ночь, Тарасенко приписали несколько тысяч голосов. Сторонники кандидата от ЕР в свою очередь заявляют о подкупе избирателей со стороны Ищенко. ЦИК РФ рекомендовал признать итоги второго утра губернаторских выборов в Приморье недействительными и назначить новые выборы на декабрь 2018 года.