Благодаря Монголии пострадавише от «Флоренса» укутаются в одеяла

Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс выразил благодарность премьер-министру Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху за пожертвование в виде одеял из верблюжей шерсти для пострадавших от урагана «Флоренс». Свою благодарность он высказал на встрече в Белом доме.

«Вице-президент поблагодарил премьер-министра от лица президента [США Дональда] Трампа и американского народа за дар Монголии в виде одеял из верблюжьей шерсти на сумму $100 тысяч для пострадавших от урагана «Флоренс», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября звезда американского баскетбола Майкл Джордан пожертвовал два миллиона долларов пострадавшим от урагана «Флоренс». По словам баскетболиста, он не смог остаться в стороне, когда жители штата, где он провел свое детство, страдают от последствий стихии.

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