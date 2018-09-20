Путин испытал снайперскую винтовку в парке «Патриот»

Москва, , 03:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки СВЧ-308 во время осмотра галереи для снайперской стрельбы в парке «Патриот». Специалисты концерна «Калашников» дали главе государства два экспериментальных образца винтовок.

Путин осмотрел стрелковую галерею, а затем испытал винтовку СВЧ-308, сделав из нее пять выстрелов с расстояния 600 метров. Впервые такую винтовку представили на военно-техническом форуме «Армия-2017».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии заявил, что уже началась реализация программы вооружений, рассчитанная до 2027 года. По словам Путина, российскому ВПК необходимо создавать еще более эффективное оружие новых типов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: В разработке новейших типов вооружения надо двигаться дальше