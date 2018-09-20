Джорджа Буша — младшего уличили во вмешательстве в македонский вопрос

Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Призыв 43-го президента США Джорджа Буша — младшего к македонцам сделать выбор в пользу соглашения с Грецией процитировало греческое издание Tovima.

Обращаясь к жителям Македонии, Буш призвал их голосовать на всенародном референдуме.

«Преспанское соглашение, которое ожидает ратификации, является мужественным и справедливым компромиссом, оно ставит Македонию на путь вступления в Европейский Союз и НАТО», — говорится в послании.

Напомним, в Македонии начался референдум по вопросу переименования страны, инициированного Грецией. Афины выступают против использование названия «Македония», поскольку в Греции есть территория с таким названием.

Также у Афин есть территориальные претензии к Скопье. Вопрос обрел актуальность после провозглашения Македонией независимости в 1991 году (в результате развала Югославии).

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