Парламент Бурятии в Совфеде будет представлять Александр Варфоломеев

Улан-Удэ, , 03:26 — REGNUM На первой сессии, состоявшейся 19 сентября, депутаты Народного Хурала Бурятии определились с тем, кто будет представлять республиканский парламент в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, сенатором от законодательной власти Бурятии продолжит быть Александр Варфоломеев.

Также на первой сессии, как уже сообщало ИА REGNUM, по результатам тайного голосования председателем Народного Хурала был избран Владимир Павлов. Вице-спикерами стали Баир Жамбалов и Цырен-Даши Доржиев.

Напомним, Александр Варфоломеев представлял Народный Хурал Бурятии в Совфеде с 2013 по 2018 год. До этого он являлся директором Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Бурятия».

Исполнительную власть Бурятии в Совете Федерации представляет бывший глава республики Вячеслав Наговицын.

Выборы депутатов Народного Хурала Бурятии состоялись 9 сентября 2018 года. В новый парламент республики шестого созыва вошли 66 депутатов.

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