СМИ: Терезу Мэй попросят уйти после Brexit

Лондон, , 03:20 — REGNUM Депутаты Консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру государства Терезе Мэй покинуть свой пост «после марта 2019 года» — крайнего срока по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, в служебной записке, оказавшейся в распоряжении издания, также приведен список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра. Например, при оценке возможностей экс-мэра Лондона Бориса Джонсона отмечаются его низкие шансы занять должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября прошла встреча группы депутатов из Консервативной партии Великобритании, на которой обсуждалась возможность отставки премьер-министра Терезы Мэй. Отмечается, что еще в мае эти же представители посылали письмо о недоверии к текущему британскому премьер-министру.

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