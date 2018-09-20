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СМИ: Терезу Мэй попросят уйти после Brexit

Политика

И уже готовят список потенциальных кандидатов на ее место

СМИ: Терезу Мэй попросят уйти после Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 20 сентября 2018, 03:20 — REGNUM  Депутаты Консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру государства Терезе Мэй покинуть свой пост «после марта 2019 года» — крайнего срока по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, в служебной записке, оказавшейся в распоряжении издания, также приведен список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра. Например, при оценке возможностей экс-мэра Лондона Бориса Джонсона отмечаются его низкие шансы занять должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября прошла встреча группы депутатов из Консервативной партии Великобритании, на которой обсуждалась возможность отставки премьер-министра Терезы Мэй. Отмечается, что еще в мае эти же представители посылали письмо о недоверии к текущему британскому премьер-министру.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за своего плана Brexit Тереза Мэй может быть отправлена в отставку

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