«Влезли в проблемы»: американцы устали от войн на Ближнем Востоке

Москва, , 07:30 — REGNUM Американцы устали от войн на Ближнем Востоке, но все же желают обуздать Иран и Россию. Об этом рассказал 19 сентября профессор Американского университета (Вашингтон) Антон Федяшев в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Желания ввязываться еще глубже в Сирию в США нет. Ни среди демократов, ни среди республиканцев. Американское общество вообще устало от бесконечных вялотекущих и не вялотекущих войн на Ближнем Востоке. И американцы начинают понимать, что они влезли в регион, причем в несколько стран, и политически, и военно, и создали больше проблем для себя, чем решений. Но это не значит, что нет желания, особенно, среди «ястребов» в Вашингтоне, использовать сирийский конфликт для того, чтобы обуздать Иран, это первая цель, и Россию. И предотвратить ее внедрение на Ближний Восток как серьезного игрока. Это то, что Кремль с успехом за последние четыре года провел», — заявил Федяшев.

Профессор обратил внимание на дипломатию, которую ведет Россия в регионе:

«Удивительно, что Россия сотрудничает со всеми сторонами конфликта, включая тех, с которыми у России огромные разногласия. И с Израилем, и с Саудовской Аравией, и с Ираном, и с Турцией. Учитывая 400-летнюю историю войн между Россией, Оттоманской империей и Персией, трудно себе представить ситуацию, в которой Анкара, Тегеран и Москва могли настолько сотрудничать, как в нынешней ситуации в Сирии», — заметил эксперт.

Ранее о целях американцев в Сирии рассказал научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. По его оценке, приоритетом является ослабление Ирана, а также стремление не допустить стратегических и политических побед России.