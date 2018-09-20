Опубликованы фотографии со спутника над Латакией после удара Израиля

Тель-Авив, , 02:52 — REGNUM Фотографии, на которых видны уничтоженные израильской авиацией сирийские объекты в провинции Латакия, опубликованы армией обороны Израиля.

Отмечается, что Израиль бомбил склады боеприпасов, которые в результате воздушной атаки уничтожены.

https://twitter.com/imagesatint/status/1042483541357977600

Напомним, израильские ВВС нанесли удары по объектам в Латакии 18 сентября. При этом в результате провокации со стороны ВВС Израиля сирийскими ПВО был сбит российский самолет Ил-20.

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