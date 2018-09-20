Азербайджан скрыл гибель военнослужащего в Карабахе: Meydan TV

Баку, , 02:27 — REGNUM На азербайджано-армянкой границе погиб солдат азербайджанской армии, 19-летний Ибрагим Джейхун оглу Аллахвердиев. Об этом Meydan TV сообщил его родственник Ильхам Джалилов.

По его словам, Ибрагим Аллахвердиев служил в одной из воинских частей в направлении Физулинского района и погиб три дня назад, похороны состоялись 18 сентября в Кепезском районе Гянджи.

В исполнительной власти Кепезского района заявили, что у них нет об этом информации. Официальной информации о гибели военнослужащего также не поступало.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 16 сентября на митинге в Ереване, что за последние три дня ВС Армении «вынуждены были убить трех азербайджанских солдат». «И это было сделано не из-за того, что нам это приносит удовольствие, а потому, что по приказу Ильхама Алиева ВС Азербайджана стреляли по нашим селам — Коти, Баганису, Мовсесу. И заставить их замолчать было единственным способом успокоить ситуацию», — сказал он.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана опровергло информацию об убийстве трех военнослужащих азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении. В Министерстве отметили, что в Армении, где царит хаос, военное руководство, как обычно, обманув своего премьера, представило ему ложную информацию.

«Премьер-министр Пашинян, в свою очередь, с большим воодушевлением донес до своего народа эту ложную информацию, пытаясь таким образом отвлечь его от своей неудачной политики», — добавили в ведомстве.