«Идлиб — ловушка, но мы не мыши»

Москва, , 07:29 — REGNUM Провинция Идлиб в Сирии станет ловушкой для масштабной военной операции, считает востоковед, советник директора РИСИ Елена Супонина. Она выступила 19 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Провинция Идлиб представляет сейчас наисложнейшую проблему. И влезать туда в настоящий момент масштабной военной операцией было очень опасно. Я представляю себе это как ловушку для игроков. И то, что Россия сейчас приостановилась, причем договорившись с турецкой стороной, на мой взгляд, очень хорошо. Не надо залезать в ловушки, мы не мыши», — заявила Супонина.

По ее словам, обстановка в этом сирийском регионе остается сложной.

«То, что будет создана демилитаризованная зона по южной границе провинции Идлиб, позволит остановить радикалов. Позволит остановить вылазки в районы Сирии. Позволит обезопасить и российских военных, хотя инцидентов трагических исключать нельзя», — оценила ситуацию эксперт.

Ранее она рассказала, что не считает значительным вклад США в борьбу с террористами в Сирии. Более того, Соединенные Штаты ответственны за создание хаоса на Ближнем Востоке и за появление «франкенштейнов» — радикалов-исламистов, получавших поддержку западных спецслужб.