Узники арабских тюрем выдают компромат на западные спецслужбы

Москва, , 07:28 — REGNUM США включились в реальную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после начала операции России в Сирии, считает востоковед, советник директора РИСИ Елена Супонина. Она выступила 19 сентября в программе «Большая игра» на Первом канале.

Супонина заявила, что не согласна с тезисом о значительном вкладе американцев в разгром террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Кто создавал условия для появления таких группировок? Я много общаюсь с представителями Ближнего Востока, в том числе с теми, кто отсидел в Гуантанамо, местных тюрьмах арабских стран за участие в радикальных формированиях. Многие прошли через Афганистан, многие из них воевали еще против советского присутствия в Афганистане. И они рассказывали, как они туда попадали. Как попадали сначала в Пакистан, получали помощь от американских спецслужб, британских. Это не просто факты, я разговаривала с этими людьми, которые поэтапно рассказывали, как все было», — сообщила востоковед.

Она напомнила, что группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась в разгромленном американцами Ираке, где после свержения Саддама Хусейна образовался хаос, из которого и «начали вылезать эти франкенштейны».

«А в Сирии когда американцы зашевелились против ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? В 2015 году, когда Россия начала операцию. Из ревности или почувствовали, что началась большая игра», — сказала Супонина.

Ранее научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин рассказал о целях, которые сейчас преследуют американцы в Сирии. По его мнению, приоритетом является ослабление Ирана, провоцирование его на агрессивное поведение. Второе направление — не допустить стратегического и политического выигрыша России в регионе.