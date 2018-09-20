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Хмеймим и Тартус обзаведутся автоматизированными системами контроля

Политика

Даны указания усилить охрану российских баз в Сирии

Москва, 20 сентября 2018, 01:45 — REGNUM  Автоматизированные системы контроля станут дополнительной защитой российских баз в Сирии, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, передает РБК.

По словам Борисова, системы защиты для Хмеймима и Тартуса будут разработаны концерном «Калашников». Соответствующее распоряжение российский президент давал еще до гибели самолета Ил-20 в Сирии.

Чиновник отметил, что «Калашниковым» предлагаются «технические решения, где автоматизированные средства контроля будут поставлены для осуществления охранных мероприятий».

Напомним, 18 сентября над территорией Сирии был сбит российский самолет Ил-20 в результате провокации израильских ВВС. Самолет сбили ПВО Сирии (С-200).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября опубликованы имена 14 военнослужащих, находившихся на борту Ил-20. По данным Минобороны, на борту самолета находились 15 человек.

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Гибель самолёта-разведчика российской армии Ил-20 в Сирии
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