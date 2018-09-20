Росатом и Иран готовы приступить к строительству АЭС «Бушер-2»

Москва, , 01:34 — REGNUM На проходящей в Вене 62-й сессии МАГАТЭ глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что российская сторона официально приступила к работе над проектом строительства второго и третьего энергоблоков на АЭС «Бушер» в Иране.

Это означает, что заказчик и исполнитель согласовали все организационные и финансовые вопросы, и Росатом приступает к выполнению контракта, подписанного с Ираном в ноябре 2014 года. Переговоры заняли достаточно много времени, но вряд ли это было связано с какими-то сложностями в отношениях между двумя странами. В 2016 году было официально завершено строительство первого блока Бушерской АЭС, считающееся самым сложным в истории мирового атомного проекта. Строить этот энергоблок начинали немецкие атомщики еще до Исламской революции 1979 года, нашим специалистам пришлось со скрупулезной точностью встраивать в эту базу реактор ВВЭР-1000. Ничего подобного никто не делал, для Росатома выполнение такого заказа стало вызовом, с которым российская корпорация успешно справилась. Построенный первый энергоблок стал «визитной карточкой» Росатома и одной из причин того, насколько успешно идут переговоры с новыми заказчиками — им приятно вести дело с компанией, которая оказалась способна справляться справиться с настолько сложным проектом.

Второй и третий энергоблоки АЭС «Бушер», как и первый, будут построены на базе реакторов ВВЭР-1000 так называемого «индийского проекта», разработанного специально для сейсмоактивных территорий. Иран не торопился с началом строительства, предпочел дождаться окончания всех этапов промышленного запуска первого энергоблока. В марте 2017 года реактор вышел на проектную мощность, но по условиям контракта, в течение следующего календарного года прошел так называемый гарантийный срок. Специалисты Росатома не только доказали работоспособность и безопасность энергоблока, но и поэтапно передали оперативное управление иранским профессионалам, обучение которых проходило в России. Убедившись, что все планы реализованы полностью, иранская сторона согласовала последние пункты контракта, что и зафиксировано в заявлении Алексея Лихачева.

Развитие политического, экономического, военного сотрудничества России и Ирана идет не без сложностей, а вот «ядерная дипломатия» снова дает отличный результат. Росатом успешно продолжает расширять сферу научного и технологического влияния, укрепляет позиции нашей конструкторской и инженерной школы.