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Ереван обратил внимание Минской группы на необходимость «обуздать Баку»

Политика

Комментарий пресс-секретаря МИД Армении о ситуации на границе Армении с Азербайджаном

Ереван обратил внимание Минской группы на необходимость «обуздать Баку»
Иллюстрация:  primeminister.am

Ереван, 20 сентября 2018, 01:07 — REGNUM  Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян выступил с комментарием о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Согласно пресс-службе МИД Армении, в комментарии говорится:

«В последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно-азербайджанскую государственную границу, нацеливаясь и нанося ущерб населенным пунктам, гражданским учреждениям и мирным жителям вдоль границы.

Сегодня в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий Республики Армения, рядовой Айказ Матевосян. Выражаем наши самые глубокие соболезнования семье, родственникам и сослуживцам покойного и заверяем, что будем продолжать решительно работать в направлении установления мира.

Подобные действия Азербайджана, направленные на эскалацию ситуации, а также звучащая из Баку воинственная риторика подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, направленные на создание атмосферы, способствующей установлению мира.

Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на срочную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации».

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Внешняя политика Армении
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