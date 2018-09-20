Цели США — ослабить Иран и не дать выиграть России

Москва, , 01:59 — REGNUM Цели администрации президента США в Сирии — ослабление Ирана и сдерживание успехов России, считает научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Он выступил 19 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Во-первых, добиться ослабления Ирана, и в Сирии, и в регионе в целом. Иран на сегодняшний день является приоритетом ближневосточной политики администрации Трампа. Именно за счет усиления сдерживания Ирана и провоцирования Ирана на более агрессивное поведение администрация Трампа стремится консолидировать вокруг себя суннитский мир и частично восстановить те американские позиции на Ближнем Востоке, которые были ослаблены за период президентства Обамы. Вторая цель — не допустить стратегической и политической победы России и ее союзников в Сирии», — заявил эксперт.

Примером сдерживающей политики Наумкин назвал отказ США «от достаточно здравого компромисса, который предлагала Россия как раз по иранскому вопросу, чтобы установить 50-километровую зону неприсутствия Ирана у израильских границ».

«Стало понятно, что выдвигая максималистские требования администрация Трампа просто не хочет сотрудничать», — сделал вывод востоковед.

По мнению научного руководителя ИВ РАН, США не будут сотрудничать с Россией в Сирии, обеспечивая таким образом стагнацию. Также американцы станут «блокировать экономическое восстановление в Сирии, добиваться, чтобы ни один цент не пошел в те сирийские регионы, которые контролируются на сегодняшний день официальным сирийским правительством, тем самым продлевая период разрухи и экономической деградации, и ожидая, что в конечном итоге Россия будет вынуждена пойти на уступки».

Напомним, поздним вечером 17 сентября ВВС Израиля нанесли в Сирии массированный удар. В результате ответа ПВО Сирии оказался сбит российский самолет-разведчик Ил-20 с пятнадцатью военнослужащими на борту, оказавшийся в том же секторе.