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Приднестровье: от независимости и России — ни на шаг

Политика

Миротворческая миссия России — незыблема

Приднестровье: от независимости и России — ни на шаг
Иллюстрация: Mil.ru
Российские миротворцы в Приднестровье

Тирасполь, 20 сентября 2018, 00:08 — REGNUM  «Построение независимого государства и укрепление отношений с Россией по-прежнему являются приоритетами внешней политики Приднестровья», — заявил в эфире Первого приднестровского телеканала глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Руководство республики, по его словам, ни на шаг не отступает от вектора, выбранного народом и закрепленного на референдуме 17 сентября 2006 года, когда более 97% участников проголосовали за независимость от Молдавии и курс на независимость с последующим свободным присоединением к России. «Мы строим независимое государство, де-факто оно обладает всеми, необходимыми с международной точки зрения, признаками суверенитета», — сказал Игнатьев.

ПМР, по его словам, ведет равноправный диалог с Молдавией для решения проблем, с которыми сталкиваются жители республики. В качестве примера он привел договоренность о нейтральных номерах для приднестровских автомобилей, который теперь смогут выезжать за рубеж.

Говоря о давлении на миротворческую операцию со стороны молдавских властей, он отметил, что Молдавия пытается подорвать этот механизм. «В Кишиневе принято постановление Конституционного суда, которое сделало пребывание российских военнослужащих в ПМР незаконным, в том числе миротворческих сил. Позиция Приднестровья четкая — мы не отделяем военнослужащих ОГРВ от всех миротворческих сил. А механизм миротворческой операции незыблем до момента, когда мы найдем формулу окончательного урегулирования», — подвел итог Виталий Игнатьев.

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Приднестровское урегулирование
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