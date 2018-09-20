Глава Еврокомиссии: Сделка по Brexit ещё «очень далеко»

Вена, , 00:05 — REGNUM Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что сделка между Брюсселем и Лондоном по Brexit всё ещё «очень далеко», 19 сентября передает агентство Reuters.

Юнкер сделал заявление по прибытию на саммит в Австрию, где будут проходить переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюссель и Лондон надеются заключить соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза в ближайшие месяцы. Однако стороны пока не разрешили ключевые противоречия — по доступу Лондона к единому рынку ЕС после Brexit и контролю ирландской границы.

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