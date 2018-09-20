Четверг, 20 Сентября 2018 года
01:33:55 МСК

В Зимбабве начала работу комиссия по расследованию убийств после выборов

Политика

Комиссию возглавляет экс-президент ЮАР Кгалема Мотланте

В Зимбабве начала работу комиссия по расследованию убийств после выборов
ER24 EMS (Pty) Ltd
Полицейские

Хараре, 20 сентября 2018, 00:01 — REGNUM  Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял присягу членов комиссии по расследованию убийств в ходе беспорядков после выборов в стране, 19 сентября передает агентство Reuters.

Комиссия, которую возглавляет экс-президент ЮАР Кгалема Мотланте, должна выяснить обстоятельства гибели демонстрантов после выборов 1 августа 2018 года, а также оценить адекватность применения силы военными.

Кроме Мотланте в комиссию входят британский адвокат Родни Диксон, бывший глава Содружества наций Эмеки Аньяку, бывший министр обороны Танзании Дэвис Мвамунянжа, юристы и политики Зимбабве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Зимбабве состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от правящей партии ZANU-PF Эммерсон Мнангагва.

Ещё до объявления результатов выборов сторонники оппозиционного кандидата Нельсона Чамизы устроили на улицах Хараре беспорядки, на подавление которых была брошена армия.

Читайте также: Президент Зимбабве утвердил комиссию по расследованию убийств после выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственный переворот в Зимбабве
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить