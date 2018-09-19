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Стратегический разведчик США вновь замечен у линии разграничения в Донбассе

Политика

Беспилотный воздушный шпион RQ-4B Global Hawk вел разведку этих районов второй раз за трое суток

Стратегический разведчик США вновь замечен у линии разграничения в Донбассе
U.S. Air Force
Американский самолет-разведчик RQ-4B Global Hawk

Вашингтон, 19 сентября 2018, 23:30 — REGNUM  Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой полет у линии соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе, сообщают 19 сентября мониторинговые сайты, следящие за перемещениями воздушных объектов.

Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk предназначен для ведения инструментальной разведки территории противника. Аппарат, замеченный в небе Донбасса второй раз за три дня, базируется на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия.

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Также как и в прошлый раз, американский дрон-разведчик курсировал в воздушном пространстве над контролируемыми Киевом территориями ДНР и ЛНР.

Кроме того, аппарат на 40−60 км приближался к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США неоднократно заявляли о своей поддержке карательной операции украинских нацистов против населения ДНР и ЛНР.

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Война в Донбассе
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