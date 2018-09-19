Палестинский дипломат опроверг заявление о российском Крыме

Рамалла , , 23:55 — REGNUM Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль опроверг слова о российской принадлежности Крыма, сообщило 19 сентября палестинское новостное агентство Wafa.

«Посол Нафаль утверждает, что не делал никаких заявлений по Крыму, и такие заявления являются недействительными, поскольку палестинское государство не вмешивается в дела других государств», — сказано в сообщении.

Ранее украинский МИД обратился за разъяснениями к Мохаммеду Аль-Ассаду — послу Палестины на Украине, который заявил, что Палестина поддерживает территориальную целостность Украины и считает Крым украинским.

Напомним, скандал начался из-за высказываний палестинского дипломата газете «Известия».

"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу», — заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, отметив, что для урегулирования позиции по Крыму следует провести двусторонние переговоры с Россией.

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